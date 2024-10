Actions locales et appel à la grève du 20 mars au 8 mai 2023

Reconduction de l’appel jusqu’au 8 mai 2023

Après un premier mai exceptionnel, le plus gros depuis 2002, où le jeu vidéo a été massivement présent en manifestation et où le STJV a encore battu des records de taille de cortège, le mouvement contre la réforme des retraites reste actif.

Les mobilisations locales pour empêcher le gouvernement de continuer à vivre comme si rien ne s’était passé continuent partout et tout le temps, et les travailleur‧ses se regroupent et planifient la suite du mouvement sans attendre la prochaine date nationale appelée par l’intersyndicale le 6 juin.

Pour permettre aux travailleur·ses du jeu vidéo de faire ce travail de planification, de continuer à se mobiliser et de faire à tout moment une demi-journée, une heure de grève pour soutenir les différentes actions et piquets de grève, le STJV a décidé de reconduire cet appel à la grève jusqu’au lundi 8 mai 2023 inclus.

Reconduction de l’appel jusqu’au 3 mai 2023

Depuis le début de la semaine le gouvernement essaie de forcer l’image d’un retour à la normale en multipliant les visites ministérielles, et compte à nouveau sur le racisme pour faire oublier la réforme des retraites. Peine perdue, puisque tous les déplacements des ministres et du président ont été perturbés, et nombre d’entre eux empêchés.

Côté jeu vidéo, on peut noter que des travailleur‧ses ont participé à des actions un peu partout, en particulier pour la journée d’actions locales du 20 avril.

La mobilisation va continuer tous les jours, avec en particulier des actions prévues le 28 avril, Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, sur tout le territoire. Le STJV y prendra part et communiquera sur les actions du jour dans plusieurs grandes villes, pour inviter les travailleur‧ses du jeu vidéo à nous rejoindre.

Viendront ensuite les manifestations du 1er mai, fête des travailleur‧ses. Les syndicats et autres organisations politiques seront fortement mobilisés ce jour. Le STJV invite toutes et tous les travailleur‧ses du jeu vidéo à se joindre à ces manifestations, qui auront lieu un jour férié, pour montrer leur attachement à la démocratie et à l’aide sociale collective que le gouvernement cherche tant à détruire.

Pour permettre aux travailleur·ses du jeu vidéo de continuer de se mobiliser en manifestation et de faire à tout moment une demi-journée, une heure de grève pour soutenir les différentes actions et piquets de grève, le STJV a décidé de reconduire cet appel à la grève jusqu’au mercredi 3 mai 2023 inclus.

Reconduction de l’appel jusqu’au 23 avril 2023

Cette semaine marquera le début du 4ème mois de mobilisation contre la réforme des retraites. Toujours forte et ancrée dans la longueur, elle reste soutenue par 2/3 des français·es.

Le Conseil Constitutionnel a sans surprise validé la loi. De son côté, Emmanuel Macron en a profité pour promulguer la loi immédiatement après cette validation partielle, piétinant une fois de plus l’ensemble du mouvement social.

Cela ne change rien. En 2006 la loi CPE a été implicitement retirée après sa promulgation grâce au mouvement social de contestation qui lui a tenu tête. Nous irons, nous aussi, jusqu’au retrait.

En attendant les manifestations du 1er mai, jour de la fête du travail, où une très forte mobilisation est attendue pour montrer que la promulgation de cette réforme ne changera rien à notre détermination, il est très important de continuer à se mobiliser localement dans les manifestations ou rassemblements, en soutien aux travailleur·ses sur les piquets de grève, et de multiplier les actions partout dans le pays.

Des journées d’action et de mobilisation sont d’ores et déjà prévues les 20 et 28 avril. Le STJV y prendra part et communiquera sur les actions du jour dans plusieurs grandes villes afin d’inviter tous les travailleurs et toutes les travailleuses du jeu vidéo à nous rejoindre.

Pour permettre aux travailleur·ses du jeu vidéo de continuer de se mobiliser en manifestation et de faire à tout moment une demi-journée, une heure de grève pour soutenir les différentes actions et piquets de grève, le STJV a décidé de reconduire cet appel à la grève jusqu’au dimanche 23 avril 2023 inclus.

Reconduction de l’appel jusqu’au 16 avril 2023

Cette semaine encore, la mobilisation contre la réforme des retraites continue à travers le succès de la journée de mobilisation intersyndicale de jeudi dernier, ainsi qu’à travers les grèves, blocages et actions spontanées ayant eu lieu toute la semaine dans le pays.

La rencontre entre l’intersyndicale et Elisabeth Borne, ce mercredi 5 avril, s’est terminée précipitamment suite au refus de la première ministre d’aborder le sujet de la réforme des retraites. Le gouvernement nous prouve encore une fois que le seul argument qu’il comprend est la force.

La prochaine étape institutionnelle est la décision du conseil constitutionnel qui sera rendue le vendredi 14 avril, et peut décider de censurer la réforme entièrement ou en partie. Ledit conseil étant peu enclin à contredire les gouvernements, il est important de marquer une fois encore notre détermination à lutter contre cette réforme.

Rappelons que, même en cas de validation de leur part, des lois comme celle sur le Contrat Première Embauche ont été retirées après avoir suivi le « circuit » institutionnel. Il est donc plus que jamais important de maintenir la pression et de montrer notre rejet des méthodes et du futur que nous vend le gouvernement.

Le mouvement social, ancré dans la durée, commence à faire vaciller le gouvernement sur les réformes qu’il souhaite imposer au pays : ce week-end, le décret sur la présomption de démission en cas d’abandon de poste a été reporté, et la forte mobilisation des jeunes a poussé le gouvernement à remettre en cause la généralisation du SNU obligatoire.

La tentative de dissolution de l’association des Soulèvements de la Terre, les menaces envers la Ligue des Droits de l’Homme et la planification d’une gigantesque rafle à Mayotte nous rappelle que nous luttons aussi actuellement pour nos libertés fondamentales.

Pour permettre aux travailleur·ses du jeu vidéo de continuer de se mobiliser en manifestation et de faire à tout moment une demi-journée, une heure de grève pour soutenir les différentes actions et piquets de grève, le STJV a décidé de reconduire cet appel à la grève jusqu’au dimanche 16 avril 2023 inclus.

Cette semaine encore, partout en France, dans les actions locales, sur les piquets de grève, et tout particulièrement pour la journée de manifestation du jeudi 13 avril, faisons grève et ne lâchons rien !

Reconduction de l’appel jusqu’au 9 avril 2023

Porté directement par les travailleur·ses, étudiant·es, retraité·es, lycéen·nes… le mouvement résiste à l’indifférence du gouvernement et au désengagement graduel de certains syndicats.

Manifestations trop grandes pour être interdites, déplacements gouvernementaux empêchés, blocages réguliers sont en train de nous faire gagner la guerre d’usure. Pour preuve, et même s’il n’y a rien à en attendre, le gouvernement a même daigné inviter les syndicats le 5 avril pour négocier, ce qui n’était encore jamais arrivé depuis le début du mouvement.

Pour permettre aux travailleur·ses du jeu vidéo de continuer de se mobiliser en manifestation et de faire à tout moment une demi-journée, une heure de grève pour soutenir les différentes actions et piquets de grève, le STJV a décidé de reconduire cet appel à la grève jusqu’au dimanche 9 avril 2023 inclus.

Le STJV appelle particulièrement à faire grève et manifester jeudi 6 avril dans toute la France et à renforcer les piquets de grève des industries réquisitionnées.

Reconduction de l’appel jusqu’au 2 avril 2023

Depuis la semaine dernière, le mouvement contre la réforme des retraites a évolué. Les actions se multiplient, de nouvelles industries rejoignent le mouvement de grève… tandis que le pouvoir s’enfonce dans son mutisme.

Le mépris du gouvernement, qui ose prétendre que le projet de réforme des retraites est déjà derrière nous, n’a d’égal que la vague de répression qu’il a enclenché. En recourant à des actions illégales et en laissant la police déchaîner un torrent de violence, il a élargi la portée du mouvement en cours.

En plus d’obtenir le retrait de la réforme des retraites, il s’agit maintenant de refuser en général le recours permanent à la violence du système politique en place et demander notamment : l’annulation des mesures d’appauvrissement de l’assurance chômage le retrait du projet de loi raciste sur l’immigration, le retrait des mesures de surveillance dystopiques prévues pour les Jeux Olympiques 2024, l’interdiction des projets de méga-bassines et la dissolution de la BRAV-M.

Pour maintenir la pression et permettre aux travailleur·ses du jeu vidéo de continuer de se mobiliser en manifestation et localement sur les différentes actions et piquets de grève, le 25 mars le STJV a décidé de reconduire cet appel à la grève jusqu’au dimanche 2 avril 2023 inclus.

Le STJV appelle particulièrement à faire grève et manifester mardi 28 mars dans toute la France, à soutenir les luttes citées plus haut et à renforcer les piquets de grève des industries réquisitionnées. Le STJV sera officiellement présent à plusieurs manifestations.

Isolé et toujours plus enfoncé dans l’autoritarisme, le gouvernement a finalement activé, une fois de plus, l’article 49.3 de la constitution pour faire passer en force la réforme des retraites.

Sourd aux manifestations, aux sondages, aux syndicats, aux député·es, aux pétitions, à la population en général… il ne nous laisse d’autre choix que de passer à la vitesse supérieure et mobiliser massivement en même temps par la grève, les manifestations et les blocages.

En conséquence, et pour continuer le mouvement lancé depuis le 7 mars dernier, le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo appelle à la grève dans le jeu vidéo du 20 au 26 mars inclus pour demander le retrait de la réforme, et la réduction du temps de travail.

Au niveau national, le STJV sera présent notamment aux manifestations du jeudi 23 mars. Mais nous invitons les travailleur‧ses, chômeur‧ses, retraité‧es et étudiant·es du jeu vidéo à profiter de cet appel pour se mobiliser sans attendre dans les entreprises et assemblées générales, participer aux actions locales qui auront lieu partout en France durant cette période et soutenir les autres industries sur leurs piquets de grève et blocages.

Nous rappelons que cet appel couvre le champ d’action du STJV dans le secteur privé, et concerne donc toute personne employée par une société d’édition, distribution, services et/ou création pour le jeu vidéo quel que soit son poste ou son statut et quel que soit le domaine d’activité de sa société (jeux, consoles, mobile, serious games, VR/AR, moteurs de jeu, services marketing, streaming, produits dérivés, esport, création de contenu en ligne, etc.), ainsi que tout·es les enseignant·es travaillant dans des écoles privées dans des cursus en lien avec le jeu vidéo. Puisqu’il s’agit d’un appel national à la grève, aucune démarche n’est nécessaire pour se mettre en grève : il suffit de ne pas venir travailler.

Pour celleux qui ne peuvent se mettre en grève, il est aussi possible de se mobiliser via la caisse de grève du STJV