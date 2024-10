9 idées-reçues et questions sur la grève et le mouvement contre la réforme des retraites

De nombreuses idées-reçues, informations inexactes, etc. sur la grève circulent dans nos milieux professionnels. En prévision du mouvement de grève commençant les 7 et 8 mars prochain, nous avons essayé de répondre aux questions les plus fréquentes que nous avons pu rencontrer.

Ça sert à quoi la grève ?

Une grève, ce n’est pas uniquement un moyen d’aller manifester : c’est un moyen de pression économique. Quand on travaille, on produit de la valeur économique : en arrêtant de travailler, cette valeur n’est pas produite. L’arrêt du travail est l’outil le plus efficace que les travailleur‧ses peuvent utiliser pour agir politiquement.

Dans le cas d’une grève locale, ça permet de forcer nos patron‧nes à céder à des revendications sous peine de leur faire perdre énormément d’argent. Et dans le cas d’une grève générale (comme celle qui commence le 7 mars), ça met aussi la pression au gouvernement : l’arrêt de l’économie a des conséquences sur tous les aspects sociaux et politiques.

Ça sert à quoi de faire grève dans le jeu vidéo ?

Dans le jeu vidéo spécifiquement, se joindre à la grève générale peut causer des retards dans les livraisons aux éditeurs, des retards de sortie, de communication… mais aussi des dysfonctionnement organisationnels. Mettre la pression à nos patron‧nes les oblige à se mobiliser pour demander le retrait de la réforme des retraites via leurs lobbys comme le SNJV et le SELL, qui sont des organisations patronales en contact direct et régulier avec le gouvernement.

Mais l’industrie du jeu vidéo est aussi une industrie comme toutes les autres. Elle fait partie de l’économie et produit d’énormes bénéfices… En provoquant des retards pour ralentir la production, on participe en réalité à un effort collectif pour ralentir (ou mieux : mettre à l’arrêt) l’économie à l’échelle de tout le pays. La grève est donc un moyen très efficace de rappeler que les jeux existent bien grâce à nous, les travailleur·ses et que ce ne sont pas nos directeur‧ices qui portent le projet.

Ça sert à rien de faire grève dans une industrie pas essentielle…

Il est vrai que toutes les industries n’ont pas le même poids à très court terme, mais la mobilisation de tous les secteurs est indispensable pour durer dans le temps. Dans une économie comme la nôtre où chaque secteur est lié à la santé d’un autre, toutes les industries sont essentielles puisqu’elles produisent toutes de la valeur économique !

Ça permet aussi d’éviter ce qu’on appelle la « grève par procuration », c’est-à-dire que quelques industries impliquées fassent grève « pour les autres », ce qui est très souvent inefficace : isolées, elle ne peuvent pas tenir dans la durée et leur légitimité est remise en question par les pouvoirs publics. En étant toutes et tous solidaires, quelles que soient nos industries, le gouvernement ne peut pas se permettre d’ignorer nos revendications sans se compromettre.

De toute façon le projet de loi va passer…

À ce stade, ce n’est pas certain. Le mouvement est très fort, l’examen de la loi se passe très mal à l’assemblée et la réforme est extrêmement impopulaire : les deux-tiers des Français disent être opposés à la réforme des retraites et soutiennent massivement la grève commençant le 7 mars.

Alors oui, tous les mouvements sociaux n’ont pas gain de cause. Mais il y a historiquement de très nombreux exemples de réformes auxquelles les gouvernements précédents ont été obligés de renoncer. Et à chaque fois, la victoire a toujours été obtenue avec le soutien de l’opinion publique et par des grèves massives impliquant une large majorité de travailleurs·ses. Il est donc essentiel que le plus de gens possibles se mobilisent à partir du 7 mars pour faire plier le gouvernement.

Pourquoi mêler retraite et droits des femmes ?

Ce ne sont pas les syndicats qui « mêlent » ces deux sujets : les femmes et minorités de genre sont déjà désavantagées dans le système de retraite actuel ! Discriminations salariales, difficultés d’accès aux postes les mieux payés, carrières fragmentées par la maternité ou par les contraintes familiales qui reposent plus souvent sur elles que sur les hommes… Tous ces problèmes existent d’ailleurs notoirement dans le jeu vidéo. Les femmes partent généralement en retraite plusieurs années après les hommes et avec une pension en moyenne bien plus faible.

La réforme des retraites proposée par le gouvernement ne ferait qu’empirer la situation, avec un impact négatif presque doublé pour les femmes et les minorités de genre, ce que reconnaît une étude commandée par le gouvernement lui-même !

En plus, avoir une véritable égalité salariale serait un moyen concret de financer le système de retraites : augmenter les salaires des femmes augmenterait fortement les cotisations qui financent le budget du système de retraites.

Je ne peux pas faire grève, personne de mon équipe ne la fait.

La grève est un effort collectif, pas individuel, donc même si vous êtes le seul de votre entreprise à la faire vous participez à l’effort général.

Ceci dit, c’est toujours difficile d’être le premier à faire grève dans son équipe. Et il n’est pas question de se forcer à la faire si on est dans un contexte professionnel défavorable.

Mais prendre son courage à deux mains rend l’action de faire grève doublement utile : non seulement parce qu’on participe à un effort collectif de lutte, mais aussi parce qu’être le premier à faire grève permet de le normaliser au sein de son entreprise et d’imposer le sujet parmi ses collègues. C’est d’autant plus facile si vous êtes plusieurs de l’entreprise à faire grève, même dans des équipes différentes.

Beaucoup d’entre nous sont passé par cette étape d’être le ou la première à faire grève et on est souvent surpris‧e d’être très vite rejoint par d’autres collègues qui, en réalité, hésitaient elleux-aussi à faire le premier pas !

Ça met mes collègues et/ou la production dans l’embarras…

Alors mettre la production dans l’embarras, c’est le but ! Ça permet de rappeler à tout le monde que c’est bien grâce à vous que les jeux existent et donc que vous êtes important·e dans l’entreprise. Et surtout, ça vous permet de dégager du temps pour prendre du recul, interroger votre place dans la production et en tirer des conclusions.

En revanche, mettre vos collègues dans l’embarras, c’est un peu plus gênant. Il ne faut pas que votre absence augmente leur charge de travail. D’abord pour des raisons de solidarité entre travailleur·ses d’une même entreprise, mais aussi sous peine de risquer de les rendre hostiles à la grève (et/ou à vous). Dans ce genre de cas, il est d’autant plus important d’arriver à mobiliser d’autres personnes en préparant le terrain pour empêcher le report du travail sur vos collègues en abordant le sujet le plus tôt possible et obtenir leur soutien ou encore mieux, leur ralliement.

Mon patron ou mon lead va mal le prendre si je fais grève !

D’abord, il est bon de rappeler qu’on ne peut pas vous reprocher de faire grève : c’est illégal. Si on vous le reproche, essayez d’en conserver des preuves et n’hésitez pas à contacter le STJV.

Que vos supérieurs le prennent mal, c’est normal : là encore, ça fait partie du principe de faire grève et c’est d’autant plus le cas avec votre patron‧ne. S’il faut bien sûr faire attention à ne pas trop s’exposer, il faut réaliser que dans l’extrême majorité des cas (et heureusement), participer à une grève nationale n’a pas de conséquence pour vous. C’est d’autant plus vrai pour le mouvement contre la réforme des retraites, qui est très suivi par les médias et largement soutenu par l’opinion publique.

Est-ce que je dois prévenir que je fais grève ?

Non, pas du tout. Vous pouvez faire grève et l’expliquer par la suite, si on vous demande pourquoi vous étiez absent‧e. C’est même le fonctionnement normal. Votre entreprise n’a pas le droit de vous imposer un processus RH pour vous déclarer à l’avance, vos leads ou patron‧nes n’ont techniquement pas non plus le droit de vous demander à l’avance si vous ferez grève : vous pouvez leur répondre comme vous voulez, et vous avez même le droit de mentir dans ce cas précis.

Cependant, se déclarer à l’avance peut permettre de faire passer la pilule plus facilement à votre entreprise. Ça peut aussi encourager d’autres collègues à vous imiter et faire grève également. Vous pouvez par exemple l’annoncer à l’avance ou le jour-même à votre lead directement, par des canaux publiques / d’équipe / de projet. En revanche, on déconseille de se contenter de prévenir uniquement les RH.