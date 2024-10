Appel à la grève générale reconductible les 7 et 8 mars et au-delà

Reconduction de l’appel jusqu’au 19 mars 2023

La semaine du 6 mars a vu le début de mouvements de grève reconductibles, d’énormes journées de mobilisation les 7 et 11 mars pour les retraites et le 8 mars pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et minorités de genre, et la multiplication d’actions locales.

Mercredi prochain, le 15, le texte de la réforme des retraites sera étudié par la commission mixte paritaire, qui regroupe des représentant·es de l’Assemblée et du Sénat. C’est la dernière étape du processus d’élaboration de la loi, son issue peut être l’adoption de la réforme des retraites. Pour marquer le coup, cette journée sera une grande journée de mobilisation et manifestations.

Pour maintenir la pression et continuer la mobilisation des travailleur·ses du jeu vidéo, le 11 mars le STJV a décidé de reconduire cet appel à la grève jusqu’au dimanche 19 mars 2023 inclus.

Le STJV appelle particulièrement à faire grève et manifester mercredi 15 mars dans toute la France, à mobiliser les travailleur·ses dans les entreprises pour ces dates, et à participer aux actions locales. Le STJV sera officiellement présent à plusieurs manifestations.

Le projet de réforme des retraites, plus impopulaire que jamais, reste malheureusement toujours d’actualité. Depuis le 19 janvier, un mouvement social d’une ampleur presque sans précédent s’y oppose. Et les travailleur‧ses du jeu vidéo s’y sont engagé en grand nombre.

Nous refusons de voir la précarité des personnes sans emploi en fin de carrière et des retraité‧es s’aggraver, et nous refusons de voir les plus pauvres et les ouvrier‧es mourir au travail avant d’avoir atteint la retraite. Au contraire, nous voulons revenir à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous, financée par une hausse des salaires les plus bas et l’égalité salariale entre les genres.

Après une série de journées de grève et manifestations, et pendant que le texte de la réforme fait l’objet de débat houleux à l’Assemblée Nationale, il faut se rendre à l’évidence : jusqu’ici le gouvernement reste indifférent. L’ensemble des syndicats, jusqu’aux plus réformistes, s’accorde sur la nécessité de rester unis et de durcir le mouvement.

Le 8 mars, qui approche, est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et minorités de genre, des catégories particulièrement touchées par cette réforme. Déjà pénalisées dans le système actuel par, entre autres, des salaires plus faibles, des métiers à la pénibilité non reconnue et des carrières incomplètes, elles le seront encore plus si cette réforme passe. Les études du gouvernement lui-même montrent que les impacts négatifs de cette réforme seront presque doublés pour les femmes.

Il est nécessaire de prendre en compte l’intersection entre les effets des discriminations existantes et ceux des réformes successives qui visent à détruire la société, et donc d’élargir le mouvement : les retraites ne sont qu’une partie du problème.

La prochaine étape dans la lutte contre la réforme des retraites sera une grève générale, dont le but explicite est de bloquer l’ensemble de l’économie française, à partir du 7 mars. Elle sera renouvelée pour le 8 mars, et jusqu’au retrait de la réforme.

Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo appelle d’ores et déjà à la grève dans le jeu vidéo du 7 au 12 mars. Nous appelons travailleur‧ses, chômeur‧ses, retraité‧es et étudiant·es du jeu vidéo à se mobiliser dans les entreprises, assemblées générales et actions qui auront lieu partout en France durant cette période.

Regroupons-nous partout où nous le pouvons pour discuter, nous renseigner, nous organiser, construire des revendications locales, et faire de cette grève générale un moment de lutte, de joie et de repos, jusqu’à la victoire !

Nous rappelons que cet appel couvre le champ d’action du STJV dans le secteur privé, et concerne donc toute personne employée par une société d’édition, distribution, services et/ou création pour le jeu vidéo quel que soit son poste ou son statut et quel que soit le domaine d’activité de sa société (jeux, consoles, mobile, serious games, VR/AR, moteurs de jeu, services marketing, streaming, produits dérivés, esport, création de contenu en ligne, etc.), ainsi que tout·es les enseignant·es travaillant dans des écoles privées dans des cursus en lien avec le jeu vidéo. Puisqu’il s’agit d’un appel national à la grève, aucune démarche n’est nécessaire pour se mettre en grève : il suffit de ne pas venir travailler.