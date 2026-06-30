Soutien à nos collègues d’Ubisoft Barcelone en lutte pour leurs emplois

Le STJV retransmet et soutient pleinement la mobilisation de nos collègues à Ubisoft Barcelone. La dégradation de leurs conditions de travail correspond à ce que les travailleureuses d’Ubisoft en France peuvent connaître.

Ce plan de licenciements mené contre un studio qui travaille sur les licences les plus connues et rentables du groupe (dont une équipe venant tout juste de finir son travail sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced) démontre bien que la frénésie de « réductions de coûts » ne repose sur aucune pensée rationnelle, sinon celle de vouloir embellir des présentations financières. Ce faisant, les entreprises du secteur démontent méthodiquement toute l’expérience qui a fait et continue de faire leur richesse, dans l’espoir de gains à très courts termes. Il va de soi que nous condamnons cette gestion à l’emporte-pièce venant d’entreprises multinationales qui souhaiteraient être prises au sérieux.

Voici une traduction en français de leur communiqué :

Appel officiel du comité d’entreprise contre les licenciements

Grèves partielles l’après-midi pour défendre l’emploi

Cher·es collègues, face à l’imposition d’une procédure collective de licenciements (ERE) le comité d’entreprise appelle officiellement à une série de grèves partielles. Nous n’accepterons pas que le soi-disant besoin de faire des ajustements implique la destruction d’emplois ou la réduction de conditions de travail acquises. Nous demandons des engagements concrets sur les revendications suivantes :

Nouveau Mandat de Continuité Garantie de continuité par la négociation contractuelle d’un nouveau mandat pour le studio, qui garantie la continuité d’emploi des 51 employés affectés.

Protection de l’emploi Un engagement ferme à protéger la main-d’œuvre contre les futures procédures de licenciements collectifs (EREs) pour un minimum de 5 ans.

Exécution des promotions La mise en place stricte et immédiate des promotions internes convenues, unilatéralement bloquées par l’entreprise.

Remise en place du travail à distance Retour inconditionnel au modèle de travail à distance avec 60 % de télétravail mensuel, pour assurer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pacte de développement de carrière Déblocage et examen formel du plan d’amélioration des salaires, ainsi que des avantages sociaux aux salariés.



Calendrier officiel des mobilisations

ATTENTION : Les grèves auront lieu dans l’APRÈS-MIDI.

Mardi Jeudi 30 juin 02 juillet 07 juillet 09 juillet 14 juillet 16 juillet

LA MOBILISATION EST NOTRE SEULE GARANTIE POUR LA DÉFENSE DE NOS EMPLOIS

Le communiqué original, en espagnol, anglais et catalan, est trouvable ici :