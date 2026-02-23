GG25 : un an après

Suite à un bilan catastrophique de l’industrie du jeu vidéo le STJV avait établi un plan d’action pour améliorer l’industrie, qui incluait un appel à une grève générale du jeu vidéo.

Celle-ci a eu lieu le 13 février 2025, et a été rejointe par d’autres syndicats présents dans le secteur y compris à l’international, avec des grèves coordonnées dans le jeu vidéo en Espagne et en Italie.

Elle a été très forte, avec plus de 1000 travailleureuses sur 9 rassemblements à travers la France, et environ 2000 travailleureuses en grève sur la journée, soit 20% de toute l’industrie française du jeu vidéo. Elle a montré à quel point les travailleureuses sont conscients des problèmes traversant le jeu vidéo, et veulent participer à la gestion de notre industrie.

Un tout petit plus d’un an plus tard, force est de constater que l’industrie du jeu vidéo ne va pas mieux, et que les dirigeant‧es des entreprises du secteur restent sur leur trajectoire autodestructrice. Iels continuent à prendre des décisions hors-sol, espérant du haut de leur piédestal que les problèmes se résoudront par magie et que les profits suivront, probablement. On pourrait dire qu’à leurs yeux l’emploi, les revenus et la santé des travailleureuses ne sont que des variables de gestion, mais il faudrait pour cela qu’iels soient capables de gérer quelque chose.

En face, les travailleureuses et syndicats se mobilisent toujours plus et produisent du travail concret, dans l’espoir de sauver notre industrie de la bêtise de nos patron‧nes. Le mouvement social en cours à Ubisoft en est un exemple criant.

Faisons un bilan des avancées du STJV sur les orientations présentées en janvier 2025.

Informer les travailleureuses

Nous avons débuté en interne le travail sur un futur baromètre de l’industrie, pour objectifier les conditions de travail et d’emploi dans le jeu vidéo ;

Nous continuons notre travail de production de fiches informatives, à la fois dans le syndicat et publiquement, avec notamment un travail en cours sur le droit des freelances et travailleureuses indépendant‧es ;

Un programme de formation interne est en cours de développement, et devrait être déployé courant 2026.

Sensibiliser les pouvoirs publics

Depuis la grève générale de 2025, de nombreux contacts ont été développés et entretenus avec des élus locaux, pour présenter notre industrie et les enjeux qui la traversent, et pour aider les studios en grève ;

Le STJV a pu conseiller des élus pour préparer leurs auditions de patron‧nes du jeu vidéo à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Réorganiser les productions de jeu vidéo

En plus des réflexions et discussions permanentes qui ont lieu au STJV, nous avons en particulier :

Produit un travail interne sur l’IA générative et les dangers long terme que ces technologies présentent pour l’emploi et pour l’industrie ;

Entamé un travail sur les statuts de coopératives ouvrières et les formes de production de jeu vidéo à petite échelle, pour étudier les alternatives possibles et lutter contre la création d’une petite bourgeoisie du jeu vidéo indépendant.

Internationaliser les luttes

Le STJV a participé activement aux activités et congrès d’Uni Global et Uni Europa en 2025 et continuera à le faire en 2026, pour présenter au niveau international et interprofessionnel son modèle d’organisation et défendre la nécessité pour les syndicats d’avoir des positions claires et radicales, sous peine de disparaître face au fascisme ;

Nous essayons depuis des mois d’aider des travailleureuses du jeu vidéo palestinien‧nes à échapper au génocide en cours par Israël, mais sommes bloqués par le refus de la France de les évacuer ;

Avec IWGB Game Workers, le STJV a organisé fin 2025 un sommet européen du jeu vidéo, qui a mené à une déclaration commune et débouché sur un plan d’action concret entre 6 syndicats du jeu vidéo, qui sera mis en place en 2026 ;

Game Workers Coalition (GWC), le réseau international de syndicats du jeu vidéo, a continué de s’étendre sur tous les continents.

Créer et acquérir de nouveaux droits

En 2025, nous avons concentré nos efforts sur le renforcement des compétences et connaissances en négociation, à la fois par la formation des représentant‧es du personnel à la négociation en entreprise, et par du soutien direct entre sections syndicales ;

Nos camarades à Don’t Nod ont obtenu la reconnaissance du statut cadre pour les travailleureuses de l’entreprise, en faisant la deuxième entreprise du jeu vidéo à reconnaître ce fait après Amplitude, et ce statut a également été reconnu rétroactivement dans une procédure aux prud’hommes ;

Malgré des manœuvres dilatoires d’Ubisoft, nous avons obtenu, avec les autres syndicats présents dans le groupe, la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale incluant toutes les sociétés du groupe Ubisoft ;

Nous avons également vu cette année l’arrivée dans l’industrie du jeu vidéo d’un nouveau droit avec l’arrivée, lentement mais sûrement, du congé menstruel ou pour maladie courte.

Faisant le constat de plusieurs années de blocage des directions d’entreprise, qui ne semblent comprendre que la force, le STJV avait incité ses sections syndicales et les CSE à poursuivre leurs entreprises pour faire reconnaître leurs droits. Dont acte : le nombre de poursuites a beaucoup augmenté en 2025, et le STJV et les CSE enchaînent les victoires au tribunal sur les négociations, le respect du droit du travail, le harcèlement…

Les travailleureuses du jeu vidéo ne se sont pas reposé‧es sur leurs lauriers après la grève générale de février 2025 ! Au contraire, iels ont montré que, malgré les obstacles qui se posent à eux, il est possible de construire un mouvement durable pour essayer de stabiliser et rendre vivable une industrie du jeu vidéo méprisée et piétinée par son propre patronat.

Suivant le principe de la double besogne, nous continuerons à suivre nos orientations et implémenterons les actions nécessaires pour améliorer nos conditions de travail à court terme, et rendre l’industrie du jeu vidéo viable à long terme en donnant le pouvoir aux travailleureuses.