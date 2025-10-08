NAO rémunérations 2025 à Don’t Nod

Réclamées depuis 2023, avortées en 2024 en faveur d’un PSE (qu’on découvrira par surprise), les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ont enfin commencé durant l’été 2025.

La section syndicale de Don’t Nod est fière d’annoncer qu’un accord a été conclu sur le sujet des salaires effectifs.

Si beaucoup reste à faire dans l’entreprise pour mettre en place des conditions de travail saines, éliminer les écarts de salaire et de carrière entre les femmes et les hommes, mettre un terme aux risques psychosociaux… Il s’agit néanmoins d’un progrès notable et dont nous nous félicitons.

Voici ce qui a été entériné :

Augmentations de salaire

Nous avons obtenu une augmentation générale des salaires, qui privilégie les plus bas salaires dans l’entreprise avec un montant dégressif et exclut les 20% plus hauts salaires.

Les salarié-es se trouvant dans le premier décile de salaire toucheront une augmentation de 1300€ brut annuel. Dans le deuxième décile, 1110€, et ainsi de suite jusqu’aux déciles 5 à 8 qui toucheront 775€.

Des augmentations individuelles auront lieu en sus, en répartissant deux budgets distincts :

un pour rétribuer la « performance individuelle »

un pour corriger (partiellement) les écarts de salaires présents dans l’entreprise

L’augmentation des bas salaires et la réduction des écarts sont des priorités pour le STJV. Il n’est pas acceptable que les entreprises exigent des salariées de travailler et vivre sur Paris avec à peine un SMIC, ou que des écarts remarquables persistent entre des salaires d’hommes et de femmes au même poste. Il n’est pas acceptable qu’on constate un facteur 10 entre le plus bas et le plus haut salaire d’une entreprise.

Passage cadre

Nous avons obtenu la classification cadre pour tous les postes de production et d’administration.

Le passage Cadre apporte des avantages conséquents :

des salaires minimum plus élevés

une bien meilleure prise en charge en cas d’arrêt maladie

une indemnité de licenciement plus élevée

la reconnaissance de nos formations et expertises

C’est une revendication historique du STJV sur laquelle les tribunaux nous donnent régulièrement raison.

Après Amplitude, Don’t Nod est la seconde entreprise à finalement reconnaître que la juste application de la convention collective Syntec implique de généraliser le statut Cadre. Tant mieux !

Une grille de classification claire et univoque sera adjointe aux fiches de postes, et référencée sur les futures offres d’emploi.

La grève, ça marche !

La grève lors du plan de licenciement, débutée en novembre 2024 et qui a culminé en janvier dernier est encore présente dans les esprits. Elle a non seulement permis d’obtenir un accord majoritaire pour le PSE, mais également montré que les collègues savaient se mobiliser.

La DARES notait en 2022 que 62,8% des entreprises ayant connu une grève ont conclu au moins un accord d’entreprise, contre 12,7% n’en ayant connu aucune. CQFD.

Espérons que les autres thèmes de Négociation Annuelle Obligatoire donnent des résultats aussi constructifs ! ✊