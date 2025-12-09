Une industrie, une lutte – Un front uni de syndicats du jeu vidéo en Europe de l’Ouest

Les travailleureuses du jeu vidéo du monde entier ont de nombreux problèmes communs. Nos emplois sont menacés, nous ne sommes pas écouté‧es au travail, et on nous impose des politiques comme la fin du télétravail et des outils tels que les IAs génératives, alors même que cela dégrade nos conditions de travail.

Nous voulons la justice et des carrières stables pour toustes, sans licenciements, sans qu’on nous impose des outils d’IA, et sans management autoritaire.



Les entreprises multinationales s’organisent déjà par internationalement. Les travailleureuses du jeu vidéo travaillent déjà ensemble dans les entreprises et sur des productions internationales. Les syndicats doivent donc, eux aussi, sorganiser par delà les frontières.

Nos syndicats se sont rencontrés à Paris le mois dernier. Ensemble, nous avons manifesté en soutien à nos camarades licenciés par Rockstar pour avoir fait usage de leurs droits. Nous avons partagé nos connaissances, nous avons échangé sur nos stratégies et tactiques, et nous avons discuté de solutions à nos problèmes commun. Et, surtout, notre groupe de travail a défini des actions concrètes à court terme.

Nous sortons de ces rencontres avec une certitude absolue : ensemble, les travailleureuses peuvent améliorer durablement leurs emplois, leurs carrières et leurs vies.

Nous avons la capacité d’agir, et nous allons le faire.

Nous faisons le serment d’amplifier la coopération entre nos syndicats à court et moyen terme, et de rester unis face à tout ce qui se passe dans notre industrie et dans le monde.

Syndiquez-vous et battez-vous pour vos droits !

Coordinadora Sindical del Videojuego – CGT (Espagne)

FIOM-CGIL Milan Work Council (Italie)

ver‧di Game Devs Roundtable (Allemagne)

Game Workers Unite Ireland – FSU (Irlande)

IWGB Game Workers (Royaume-Uni)

Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (France)