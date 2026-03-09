Kalank en grève !

La section STJV de Kalank annonce à la direction que ses employé·es lanceront une grève le lundi 09 mars, et la reconduiront aussi longtemps qu’il le faudra.

Cet ultimatum nous est apparu comme la seule solution face aux problèmes de l’entreprise, qui persistent alors qu’ils ont déjà été remontés à plusieurs reprises par le CSE et par les employé·es elleux-mêmes.

Nous déplorons des problèmes :

De sous-effectifs menant à une surcharge de travail, en attestent plusieurs brun-outs en l’espace d’un an ;

menant à une surcharge de travail, en attestent plusieurs brun-outs en l’espace d’un an ; De gestion de projets chaotique et décisions arbitraires au mépris des avertissements et de l’expertise des employés ;

et au mépris des avertissements et de l’expertise des employés ; Une gestion irresponsable de nos droits salariaux avec des écarts de salaires injustifiés.

Assez de mépris, il est temps d’écouter les salarié·es !

STOP

Aux demandes de production irréalistes et à la mise sous pression des employé·es !

et à la des employé·es ! Aux inégalités salariales !

! Au refus global de télétravail régularisé !

OUI