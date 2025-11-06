Répression syndicale à Rockstar : une attaque contre un·e est une attaque contre toustes

La semaine dernière, le studio Rockstar, connu pour la série GTA, a licencié une trentaine de travailleureuses appartenant à un groupe Discord de discussion syndicale d’IWGB. Cet acte de répression syndicale, exceptionnel au Royaume-Uni, est inacceptable tout autant qu’il est vain, car rien ne pourra éteindre les aspirations des travailleureurses à la justice, l’égalité et le respect.

Les syndicats ont toujours connu la répression, tactique des faibles pour essayer d’empêcher l’inévitable. Mais cela ne nous a jamais arrêté, car notre solidarité sera toujours bien plus forte. En essayant de faire taire les travailleureuses, Rockstar ne va que renforcer la détermination de celleux qui demandent ce qui leur est dû : le partage des richesses, des salaires dignes, des carrières stables et la reconnaissance de leur travail.

Le STJV se tient aux côtés d’IWGB Game Workers et de toustes les travailleureuses de Rockstar, et tiens ses ressources à leur disposition. Nous exigeons la réintégration immédiate de nos camarades licencié·es, au Royaume-Uni et au Canada.

An injury to one is an injury to all