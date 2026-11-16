Après la journée de mobilisation massive du 5 novembre, où plus d’1,6 millions de manifestant‧es ont défilé, le gouvernement acculé a fait mine de céder, mais n’a proposé que des miettes.

Après avoir mis de côté les écrans de fumée mis en place pour faire croire à une revalorisation « importante » du SMIC, le constat est que le gouvernement ne propose réellement d’augmenter le SMIC que d’environ 5 €. En 2026, même pas de quoi acheter un kebab frites. Et certainement pas de quoi compenser la perte de niveau de vie de la population des 10 dernières années. Alors que le gouvernement anticipe encore une fois de faire passer en force son budget, et que les sujets sociaux reviennent enfin dans la campagne présidentielle, nous ne pouvons pas en rester là.

De leur côté, les lycéen‧nes sont toujours mobilisé‧es pour des conditions d’enseignement dignes et pour pouvoir accéder aux études supérieures. Le gouvernement leur répond répondu par une répression digne des pires dictatures fascistes, avec la complicité de media déjà préparés pour une telle dictature. Nous réaffirmons notre soutien aux revendications et aux combats de la jeunesse mobilisée, et continuerons à nous tenir à leur côté.

Nos revendications n’ont pas changé : nous demandons une politique budgétaire qui améliore la vie des travailleureuses, des étudiant‧es et autres écoliers, une politique sociale qui met fin aux licenciements massifs dans le jeu vidéo et les autres industries, et l’arrêt immédiat de la répression du mouvement social, aussi bien dans la rue que dans les entreprises, les écoles et lycées.

C’est pourquoi le STJV appelle à la grève dans le jeu vidéo le 17 Novembre, afin de maintenir la pression sur le gouvernement. Nous invitons toustes les travailleureuses, chômeureuses, étudiant‧es, retraité‧es du jeu vidéo à se mobiliser.

Organisons nous pour soutenir et participer à cette grève, afin de construire la grève générale : cantines solidaires, caisses de grève, piquets et blocages sont autant de mesures qui permettent aux mouvements de durer dans le temps et de gagner.

Nous rappelons que cet appel couvre le champ d’action du STJV dans le secteur privé, et concerne donc toute personne employée par une société d’édition, distribution, services et/ou création pour le jeu vidéo quel que soit son poste ou son statut et quel que soit le domaine d’activité de sa société (jeux, consoles, mobile, serious games, VR/AR, moteurs de jeu, services marketing, streaming, produits dérivés, esport, création de contenu en ligne, etc.), ainsi que tout·es les enseignant·es travaillant dans des écoles privées dans des cursus en lien avec le jeu vidéo. Puisqu’il s’agit d’un appel national à la grève, aucune démarche n’est nécessaire pour se mettre en grève : il suffit de ne pas venir travailler.