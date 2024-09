Le jeu vidéo en grève et en manifestation le 1er octobre pour les salaires, les retraites, les services publics et l’emploi

Au mépris des mobilisations nationales, des résultats électoraux et du front antifasciste qui s’est constitué aux élections législatives, nous voilà affublés d’un gouvernement illégitime. Ultra-libéral, d’extrême-droite sans oser l’avouer, il est dans la continuité de la politique que nous subissons depuis 7 ans : la casse de tout ce qui nous permet de vivre.

C’est-à-dire, toujours moins de taxes pour les riches, toujours plus de fonds publics versés aux entreprises sans contrepartie, toujours moins de budget pour les services publics et d’aide pour celleux qui en ont besoin… Couplé à la diffusion continue des idées d’extrême-droite, à l’inaction face aux génocides en cours dans le monde, à l’inflation qui continue et aux nombreux licenciements, dans le jeu vidéo et ailleurs, l’avenir semble lugubre si rien ne change.

Comme tous les ans, début octobre marque le début des discussions au parlement sur les budgets de l’état, qui gouvernent les politiques publiques pour l’année à venir. Nous devons demander des fonds pour les services publics, la sauvegarde des emplois et l’abrogation de la réforme des retraites.

Mobilisons nous toutes et tous dans la continuité des mouvements sociaux passés, présents et à venir dans l’industrie du jeu vidéo, pour demander de meilleurs salaires, le respect de nos droits, des garanties sur nos emplois et de la démocratie en entreprise.

Pour cela, et rejoignant les autres syndicats français, le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo appelle à la grève dans le jeu vidéo le mardi 1er octobre 2024. Nous appelons travailleur·ses, chômeur·ses, retraité·es et étudiant·es du jeu vidéo à se mobiliser dans les entreprises et à rejoindre les manifestations qui auront lieu partout en France ce jour-là.

Nous rappelons que cet appel couvre le champ d’action du STJV dans le secteur privé, et concerne donc toute personne employée par une société d’édition, distribution, services et/ou création pour le jeu vidéo quel que soit son poste ou son statut et quel que soit le domaine d’activité de sa société (jeux, consoles, mobile, serious games, VR/AR, moteurs de jeu, services marketing, streaming, produits dérivés, esport, création de contenu en ligne, etc.), ainsi que tous·tes les enseignants·es travaillant dans des écoles privées dans des cursus en lien avec le jeu vidéo. Puisqu’il s’agit d’un appel national à la grève, aucune démarche n’est nécessaire pour se mettre en grève : il suffit de ne pas venir travailler.