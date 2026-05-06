Kylotonn : pied au plancher, droit dans le mur

Aujourd’hui, mercredi 6 mai 2026, aurait du se tenir la première réunion CSE nous informant d’un violent plan de licenciements massif, traduisant la volonté de Nacon. Cette première réunion a été reportée au 13 Mai, probablement pour essayer de ne pas entacher la « Nacon Connect » du jeudi 7 Mai, messe publicitaire de la société éponyme. Si, une fois de plus, Nacon est incapable d’anticiper et change ses plans au dernier moment, ce n’est pas notre cas.

La situation d’aujourd’hui fait suite à des années d’alertes sur la situation économique de l’entreprise, sur le déni de démocratie subit par les travailleureuses et leurs représentant·es, sur la désorganisation des productions dirigées par ce que nous estimons être des incompétent·es et sur les conditions de travail désastreuses ayant abîmé notre santé. Nos communiqués passés en 2023, en 2024 et en 2026 en sont la preuve.

Nous avons pourtant tenu le coup et trouvé la force de lutter malgré :

les montages commerciaux, dont certains tenant selon nous plus de la magouille, vidant la trésorerie des filiales et créant l’effet domino du redressement judiciaire ;

les structures d’entreprises conçue pour museler les travailleureuses ;

les abus de biens sociaux, certains vérifiés, certains fortement soupçonnés, de la part de la direction de Kylotonn ;

les insultes, la direction de Kylotonn allant jusqu’à nous traiter de « puent-la-pisse » ;

le retrait – à la demande de Nacon – de toutes les lignes de dialogues mentionnant des relations homosexuelles dans Test Drive Unlimited, pour éviter un soi-disant « review bombing » ;

le harcèlement et les discriminations causant des maladies professionnelles ;

les ordres que nous considérons comme un sabotage de nos productions par la direction de Nacon, avec leurs demandes au doigt mouillé sans études de marché et sans nous demander notre avis – nous faisant par exemple produire un open world ambitieux sur un moteur pas adapté, sans financement ni temps de R&D adéquats, et malgré des équipes inexpérimentées sur ce genre ;

les entraves multiples à toute la représentation du personnel…

Mais à présent, via une direction de Kylotonn que nous trouvons servile et complaisante, Nacon peut enfin réaliser son rêve de supprimer les postes qu’elle décrète superflus. Les effectifs et compétences de Kylotonn avaient déjà été partiellement siphonnés lors de la création de Grit Games, entreprise encore plus intégrée au groupe Nacon, qui a récupéré la licence WRC. Il apparaît que Grit Games a sélectionné ses salariés (au masculin, ce n’est pas une erreur) en prenant grand soin d’éviter toute personne syndiqué·es ou appartenant à une minorité de genre.

Dans ses objectifs pour le redressement judiciaire de Kylotonn, Nacon déclare sans sourciller ne plus vouloir confier de projets à Kylotonn pour une durée indéterminée, et ne souhaiter conserver qu’une équipe réduite au minimum pour continuer à presser le citron de Test Drive Unlimited, par de la monétisation agressive. Cela ayant été mis en place, il ne reste plus qu’à effectuer « le sale boulot » : virer comme des malpropres toutes les personnes « en trop », surtout depuis l’annulation unilatérale par Nacon d’un projet prometteur en préproduction, sans la possibilité de le présenter à d’autres éditeurs et investisseurs.

Colère en fond de cinquième

Le silence de Nacon sur ces évènements en dit long. Il s’agit pour nous d’une série d’actes réfléchis pour faire payer aux travailleureuses l’outrage de s’être organisé·es, d’avoir lutté pour améliorer les conditions de travail, d’avoir tenté d’instaurer des processus plus démocratiques et même plus efficaces. Ce silence n’est pour nous que le prolongement de celui que nous subissons depuis des années.

Cependant, les travailleureuses de Kylotonn, fidèles à leur engagement ces dernières années aussi bien au sein de l’entreprise qu’en dehors, ne se laisseront pas faire.

Nous appelons à une grève reconductible dès aujourd’hui, Mercredi 6 Mai 2026 et jusqu’au Lundi 11 Mai 2026 au soir, pour protester contre l’organisation infâme que nous subissons, et qui laisserait Nacon s’en sortir sans nous remettre notre dû. Poursuivre la production d’Endurance Motorsport Series (EMS) et Test Drive Unlimited (TDU) comme si de rien n’était, c’est permettre à Nacon de commercialiser des jeux produits et peaufinés par des travailleureuses qu’ils comptent virer selon nous de manière abjecte et autoritaire, sans état d’âme ni remerciement, usant du bien habile redressement judiciaire pour nous museler. Notre seul moyen de protester efficacement, pour qu’ils daignent nous considérer et les contraindre à s’asseoir à la table des négociations, c’est de toucher Nacon au porte-monnaie en ralentissant la production et en impactant les dates de sorties. Notre grève sera donc reconduite tant qu’il le faudra.

Nous exigeons :

l’annulation de tous les licenciements tant qu’un plan solide pour le futur de l’entreprise ne sera pas présenté ;

la réactivation du projet non annoncé et sa présentation à d’autres financeurs ;

le passage de toustes les travailleureuses au statut Ingénieurs & Cadres pour accroître nos droits et nos protections face à ces actes indignes ;

la révision contractuelle des liens entre Kylotonn et Nacon pour mettre fin au droit de vie et de mort du groupe sur nos vies et notre travail.

Pour partager la formulation de nos camarades de Spiders, vous ne pillerez pas les fruits de notre travail sur le cadavre encore chaud de nos emplois.

Nous appelons toute personne solidaire, ainsi que les joueuses et joueurs qui comprendraient à travers ce communiqué que Nacon est seul décisionnaire de tout ce qui est reproché, à contribuer à la caisse de grève mise en place pour l’occasion. Nous appelons aussi à la solidarité des travailleureuses de nos sociétés sœurs ainsi que de nos prestataires : le rapport de force se construira sur nos efforts unis.

Nous apportons toute notre solidarité à nos camarades de Spiders et de Nacon Tech, lâchement liquidés et dont le travail continuera à rapporter à Nacon malgré tout, ainsi qu’à nos camarades de Cyanide et de Big Bad Wolf qui attendent leur sort.

Des piquets de grève auront lieu devant nos locaux à Paris et Lyon le Jeudi 7 Mai à partir de 10h. Nous vous invitons à nous rejoindre en masse au 33 rue Maurice Flandrin à Lyon et au 96 rue Orfila à Paris. Les prises de parole auront lieu à 11h30.