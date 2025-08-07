Lettre ouverte de la section Arkane Studios à la direction de Microsoft et de ses filiales

Introduction

Cette lettre est adressée à notre direction à Arkane Studios, ainsi qu’aux entitées parentes : les directions de Zenimax, de Microsoft Gaming et du groupe Microsoft. Elle fait suite à l’appel au boycott des produits Xbox, publié par BDS le 10 avril 2025 et également suite à la pétition IOF Off Azure. L’objectif de cette lettre est de mettre en lumière comment cette situation peut affecter notre réputation et notre travail, et demander à Microsoft de prendre les mesures nécessaires.

Le génocide à Gaza et BDS

BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanction) est un mouvement palestinien lancé en 2005 pour soutenir les droits des palestinien·ne·s.

La politique d’oppression, d’occupation et de colonisation du régime israélien leur ont interdit de jouir de leurs droits à vivre normalement, pourtant universels. La situation n’a fait qu’empirer puisque depuis octobre 2024, l’oppression s’est changée en génocide.

Au moment où nous écrivons cette lettre, plus de 60 000 personnes sont déjà mortes selon l’UNICEF, dont au moins 74% seraient des civil·e·s ; les chiffres réels sont sans doute bien au-dessus des estimations. 217 journalistes ont été tué·e·s par l’armée israélienne, faisant déjà de ce conflit le plus meurtrier du 21e siècle pour la profession. À l’heure où les Gazaoui·e·s meurent de faim, par manque de soin et d’aide, Israël continue de refuser l’entrée de l’aide humanitaire internationale dans la bande de Gaza. Depuis plusieurs mois en effet, Israël tente de s’accaparer le contrôle sur les ressources humanitaires et leur distribution, allant à l’encontre toutes les lois et traités internationaux.

Globalement, par la politique qu’il a mis en place ainsi que les actions perpétrées à Gaza, le régime israélien cherche à installer en Palestine un régime de terreur fondé sur la torture, la déportation et la destruction, violant répétitivement tous les droits les plus élémentaires du droit international.

Depuis 2014, et afin de soutenir le peuple palestinien, le mouvement BDS a lancé de nombreuses campagnes de boycott et d’information. Ces dernières ont pour but d’attirer l’attention du grand public sur les gouvernements et entreprises qui continuent de soutenir le gouvernement israélien malgré ses violations répétées des droits de l’homme. La pression que ces boycotts internationaux ont ainsi créée s’est à chaque fois révélée massive, forçant plusieurs groupes à changer leurs pratiques. Microsoft lui-même a déjà fait l’objet d’un boycott de BDS par le passé, en 2020, conduisant au retrait de Microsoft de sa participation à AnyVision, une entreprise de tech israélienne spécialisée dans les algorithmes de reconnaissance faciale, qui étaient utilisés pour surveiller à leur insu les palestinien·ne·s.

L’appel au Boycott des produits Xbox

Le 10 Avril 2025, BDS a lancé une nouvelle campagne de boycott, ciblant les produits Xbox gaming, aussi bien software que hardware.

Cette dernière a pour but de mettre en lumière la manière dont le génocide en cours par l’armée israélienne sur la population palestinienne est grandement facilité par l’utilisation des services et technologies fournis par Microsoft, tel que révélé par le groupe Associated Press. Microsoft a non seulement continué, mais renforcé sa collaboration avec les forces israéliennes ces dernières années, leur fournissant aussi bien des services de stockage en ligne par le biais du service Azure que des outils d’IA pour accélérer et automatiser leurs crimes, notamment en aidant à définir des cibles de bombardements. Dans un billet de blog, Microsoft a même avoué ne pas pouvoir garantir comment sont utilisés ses produits sur les propres serveurs et appareils de l’armée israélienne. Pour toutes ces raisons, et bien d’autres, BDS a fait le choix de lancer un boycott massif sur l’ensemble des produits Microsoft tant que ce dernier n’arrêtera pas son soutien à la force d’occupation israélienne dans sa campagne d’annihilation de la Palestine.

Soutien à la pétition de IOF Off Azure

En plus de cet appel au boycott, depuis mai 2024, plus de 2000 travailleur·euses des entreprises Microsoft ont signé la pétition “No Azure for Apartheid”, qui demande à Microsoft de mettre un terme à ses contrats avec l’armée israélienne, ainsi que la réalisation d’un audit indépendant réalisé par une tierce partie de nos contrats, services et produits, afin de s’assurer qu’aucun n’est utilisé dans le cadre de violation des droits de l’homme, à Gaza ou ailleurs. Malgré cela, Microsoft fait la sourde oreille aux demandes de ses propres employé·e·s. Pour ne rien arranger, plusieurs employé·e·s, tentant de mettre en lumière la situation catastrophique à Gaza et la responsabilité de Microsoft dans cette dernière, ont été purement et simplement licencié·e·s.

Si les employé·e·s ont une responsabilité envers Microsoft, la réciproque doit tout autant se vérifier. Tout comme il est inscrit dans la déclaration mondiale des droits de l’homme de Microsoft, et comme il est régulièrement rappelé dans les éléments de langage Microsoft : “nous nous engageons à développer des technologies et des services qui enrichissent les expériences individuelles”. Mais à notre connaissance, à ce jour, Microsoft dénigre son engagement moral, auprès du public comme de ses employé·e·s, en étant activement complice de l’invasion de la Palestine et des crimes de guerre qui s’y déroulent. Si ces “valeurs” sont plus que de simples arguments de vente pour toujours plus pousser à l’achat, il est temps que Microsoft les applique réellement.

Nous demandons à Microsoft de prendre ses responsabilités et mettre un terme à cette collaboration.

La section STJV d’Arkane Studios se joint à BDS et au mouvement No Azure for Apartheid pour demander à Microsoft l’arrêt de sa collaboration avec le régime israélien. Nous considérons que Microsoft, dont nous sommes les employé·e·s, ne devrait pas être impliqué dans des crimes génocidaires. Nous, travailleur·euses, refusons que l’entreprise qui nous emploie et donc nous représente prenne part au sinistre projet du gouvernement israélien pour la Palestine. Nous sommes convaincu·e·s qu’il est de notre responsabilité, en tant qu’employé·e·s de la tech, de tirer la sonnette d’alarme quand nous réalisons que les nouvelles technologies, plutôt que d’être utilisées pour aider la voix des opprimé·e·s à se faire entendre, sont utilisées pour faciliter et renforcer l’oppression qu’iels subissent.

Enfin, nous considérons également que la situation nous affecte directement, bien que dans une bien moindre mesure, en réduisant l’audience de nos jeux. Le Boycott résultant de la politique de Microsoft compromet directement les ventes des produits Xbox, et donc sur le long terme, pourrait précariser nos emplois.

Afin d’assurer un futur pour la Palestine, nous rejoignons les demandes de No Azure for Apartheid :