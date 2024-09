Lettre ouverte des travailleur‧ses de Spiders à leur direction

[31/08/2024] Mise à jour du comité d’action des travailleur‧ses de Spiders : La direction de Spiders a reçu des travailleur·ses vendredi matin. Nous sommes contents d’avoir pu échanger avec elle et d’avoir eu l’opportunité d’aborder plusieurs sujets, mais nous attendons cependant toujours des mesures concrètes et des engagements de sa part. Une seconde réunion ouverte est prévue lundi matin. Nous maintenons l’appel à la grève la semaine prochaine. Un piquet de grève sera tenu lundi toute la matinée dès 9h30 devant les locaux de Spiders au 6 Rue André Voguet à Ivry-sur-Seine, et nous invitons nos soutiens à nous y rejoindre. Les travailleur·ses se retrouveront également en ligne.

Cette lettre-ouverte de travailleur‧ses du studio Spiders adressée à leur direction est publiée par le STJV à leur demande. Spiders est un studio parisien appartenant à 100% au groupe Nacon, ayant produit des jeux tels que Greedfall et Steelrising, et travaillant actuellement sur Greedfall 2 et un projet non annoncé.

Cette lettre à notre direction fait suite à une première lettre ouverte et une grève le 19 janvier dernier, que la direction a choisi d’ignorer. Depuis, de nouvelles négociations ont été entamées sur les salaires et les conditions dans le studio n’ont eut de cesse de se dégrader. Aujourd’hui, c’est à regret que nous nous exprimons publiquement, dans l’espoir que cela pousse enfin la direction a agir dans l’intérêt des salarié‧es et de l’entreprise.

Ce texte condense plusieurs années de problèmes connus, qui se sont fortement amplifiés et multipliés depuis un an avec l’arrivée de la nouvelle direction : instabilité, refus d’anticiper les problèmes et stabiliser les conditions de travail, désorganisation généralisée, problèmes de turn-over et recrutement, retard inacceptables sur la parité et l’égalité de genre, manque important de transparence, négation des problèmes, refus de la direction d’accepter l’expression des travailleur‧ses et négociations bloquées.

En date du 28/08/24, cette lettre a été signée par 43 salarié‧es de Spiders, sur 95.

Nous avions demandé à la direction de Spiders de recevoir une délégation de salarié‧es pour discuter de tout ces points. Celle-ci ayant accepté, la délégation s’est présenté à une réunion le 27 août, et a attendu en vain la venue de la direction qui ne s’est jamais présentée.

Appel à la grève pour la semaine du 2 septembre

Devant le refus continu de la direction de discuter, de prendre au sérieux les problèmes remontés et d’agir pour les corriger, nous appelons les travailleur‧ses de Spiders à faire grève la semaine du 2 septembre 2024, sur la base des revendications énoncées dans la lettre.

Nous organiserons en particulier des piquets de grève le 2 et le 3 septembre devant les locaux et en ligne sur un serveur Minecraft créé pour l’occasion.

Nous invitons nos proches, amis, soutiens, les travailleur‧ses de l’industrie en général, les journalistes, acteurices politiques à nous rejoindre aux piquets de grève.

Pour nous aider à faire grève, et si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un don à la caisse de grève du STJV, qui a été activée pour cette grève à la demande de la section syndicale STJV. Retrouvez les instructions pour donner sur cette page. Nous ferons un bilan des sommes versées.

Pour toute question, message d’encouragement ou demande, nous vous invitons à contacter en priorité le comité d’action des travailleur‧ses de Spiders : *protected email* . En deuxième recours, vous pouvez contacter la section syndicale STJV qui transmettra les messages : *protected email* .

N’hésitez pas à nous demander les fichiers des vignettes utilisées dans la lettre, nous pourrons vous les fournir par mail.